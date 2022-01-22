Gündem RTÜKten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı
ANKARA

RTÜK’ten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
RTÜK’ten TELE 1 yayın kuruluşunda inceleme kararı
Arşiv

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TELE 1 yayın kuruluşunda Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine ilişkin inceleme kararı alındığını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.

Damat dehşetinde tahliye

Damat dehşetinde tahliye

Kayınvalidesi ile kayınbabasını öldürüp üç ay dondurucuda sakladı.
Görev süresi uzatıldı

Görev süresi uzatıldı

'OHAL Komisyonu' ​kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sedef Kabaş gözaltına alındı

Sedef Kabaş gözaltına alındı

​Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
Son Osmanlı'yı sahte torunla kaçırmışlar

Son Osmanlı'yı sahte torunla kaçırmışlar

​FETÖ'cüler Güney Afrika'da Mehmet Remzi Bey'in naaşını sahte belge düzenleyip taşımış.
Çalıntı koleksiyon iade edildi

Çalıntı koleksiyon iade edildi

ABD'de bulunan Anadolu kökenli 14 parça tarihi eser New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi.
Avrupa'nın Maastricht'i çöktü

Avrupa'nın Maastricht'i çöktü

​AB ülkelerinin yarısı borç batağında.
Evsizlere otel hizmeti

Evsizlere otel hizmeti

​Soğuk ve karlı havada İstanbul'daki evsizler anlaşmalı otellerde tek kişilik odalarda ağırlanıyor.
Moskova el yükseltti

Moskova el yükseltti

​Rusya, Romanya ve Bulgaristan'daki NATO güçlerinin çekilmesini talep etti.
Trump intikam için geliyor

Trump intikam için geliyor

​ABD'nin 4 yıl içinde çökeceğini iddia eden Prof. Thomas Dixon sorularımızı cevapladı.
5 bin DEAŞ'lı mahkûmu kaçırma planı

5 bin DEAŞ'lı mahkûmu kaçırma planı

​DEAŞ, Haseke'de hapishane bastı.
'Sahib'in kabir bekçisi

'Sahib'in kabir bekçisi

​Sancak bölgesinin eski müftüsü Muammer Zukorliç'in kedisi mezarından ayrılmıyor.
E-ticaret enflasyon sepetinde

E-ticaret enflasyon sepetinde

​TÜİK'in enflasyon hesaplamasına ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek.
Can kaybında yükseliş

Can kaybında yükseliş

​Türkiye'nin 21 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Karne coşkusu

Karne coşkusu

​18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Yukarı Bakma ve Kahraman’ın ortak meselesi?

Yukarı Bakma ve Kahraman’ın ortak meselesi?

​Sinema dünyasında birbirinden çok farklı kulvarlarda olan iki filmin meramı ortak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.