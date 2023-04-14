Rüşvetçi doktora skandal tahliye

Hastasından 200 bin lira bıçak parası isteyen doktor suçüstü yakalanmıştı. Antalya’da 13 Mart günü polise başvuran M.Y. isimli hasta, kemik tümörü ameliyatı yapan Akdeniz Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Dr. O.C.’nin kendisinden 200 bin lira istediğini söyleyip şikayetçi oldu. Paranın 160 bin lirasını döviz olarak ödediğini belirten M.Y., kalan 40 bin liralık kısmı 14 Mart'taki kontrolde vereceğini söyledi.





Tıp bayramında rüşvet aldı

Rüşveti ortaya çıkarmak için teknik çalışma başlatan Antalya Emniyeti, doktor O.C.’nin Tıp Bayramı olan 14 Mart günü muayenehanesinde M.D. isimli başka bir hastadan 5 bin lira aldığını, seri numaraları alınan 40 bin liranın da M.Y. tarafından O.C.’ye teslim edildiğini belirledi. Muayenehaneye baskın yapan ekipler doktor O.C.’yi gözaltına alırken, rüşvet paraları da ele geçirildi. İddiaları reddeden doktor O.C. yaptığı komik savunmada rüşvet paralarını çikolata ve lokum zannedip aldığını söylemişti. Mahkemeye sevk edilen O.C. tutuklandı.









Mahkemeden skandal tahliye

Ancak olay daha soruşturma aşamasındayken ve savcılık süreci tamamlanmadan Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği skandal bir karar imza attı. Hakimlik rüşvetçi doktorun “üzerine suç niteliğinin lehine değişme ihtimali, tutuklulukta kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması dikkate alınarak” tahliyesine karar verdi.











