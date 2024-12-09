Saadet’ten İran refleksi: Esed’e ‘diktatör’ deyip “huzur” dilediler
16:399/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Esed'in diktatör olduğu vurgulandı.
İran’a yakınlığı ile İslami camia tarafından eleştirilerin Saadet Partisi, İranvari bir açıklama ile Esed’i diktatör ilan etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise devrik ortakları Esed’e eleştirilere bulundu.
Milyonlarca kişinin vatanından sürgün edildiği, yüzbinlercesinin hayatını kaybettiği ve işkence altında inlediği Suriye direnişi bir turnusol görevi gördü. Rejim yıkılmadan önce Esed taraftarlığı yapanlar çark etti. Suriyeli devrimcilerin 14 yıllık direnişin ardından Esed rejimini devirmesinin ardından hem bölgeden hem de yurt içinden birçok camia pozisyon değişikliğine gitti.
Direniş ekseni masalına sarıldı
Direniş ekseni masalına vurgu yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD ve İsrail rejiminin, direniş eksenini sorunlarla karşı karşıya bırakmayı hedefleyen bir planı olduğunu biliyorduk. İran ve Suriye’nin istihbarat birimleri, İdlib’deki hareketlilikten haberdardı ve bilgiler Suriye hükümeti ile ordusuna iletilmişti.
İki şey hayret edici. Bunlar, Suriye ordusunun yetersizliği ve olayların hızla gelişmesi.
Bu durum sadece İran için değil, herkes için beklenmedik bir tabloydu.” dedi.
Esed’i sattı: Esneklik gösteremedi
Esed’e eleştirilerde bulunan Arakçi, “
Esad'ın ordusunun performansından dolayı kafası karışmıştı ve bu durumdan şikayetçiydi. Suriye hükümetinin, ordunun durumu hakkında doğru bir analiz yapamadığı açıktı. Astana sürecinin hedeflerinden biri, istikrar sağlandıktan sonra Suriye hükümeti ve muhalifler arasında siyasi diyalogun başlamasına, reformların yapılmasına ve gerekirse anayasa değişikliğine destek olmaktı. Son 10 yılda bu süreçte yavaş ilerledik ve beklenen sonuçlara ulaşamadık. Esad hükümeti ise hem yeterince esneklik göstermedi hem de süreci yeterince hızlı ilerletemedi.
” ifadelerini kullandı.
‘Savaşmadık danışmanlık verdik’
On binlerce sivili öldürdükleri Suriye’de savaşa katılmadıklarını iddia eden Bakan Arakçi, “Suriye'nin iç meseleleri, muhaliflerle diyalog ve siyasi çözüme ulaşmak ya da gerekirse onlarla mücadele etmek tamamen Suriye hükümeti ve ordusunun sorumluluğundadır.
Biz yalnızca Suriye hükümetine siyasi destek ve danışmanlık sunduk. Hiçbir zaman muhaliflerle savaşmak amacında olmadık.
Suriye'deki askeri varlığımız yalnızca DAEŞ ile mücadele içindi ve DAEŞ yenildikten sonra sona erdi. Ayrıca, direnişi desteklemek amacıyla da bulunuyorduk.” diye konuştu.
14 yıllık sessizlik son buldu
Suriye’deki gelişmeleri 14 yıldır yakından takip ettiklerini iddia eden Saadet Partisi, Esed rejimi ve ortağı İran’ın katliamlarına sessiz kalmıştı. Rejim devrildikten sonra sessizliğine son veren Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin açıklamalarıyla benzer ifadeler yer aldı.
Açıklamada, “
Biz Saadet Partisi olarak her daim olduğu gibi mazlum Suriyeli kardeşlerimizin haklı taleplerinin sözcüğünü yapmaya ve hak ettikleri şartlara kavuşturmaları için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz.
” ifadeleri kullanıldı.
En sonunda Esed’e diktatör diyebildiler
Partiden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:
“Bu süreçte Baas Partisi ve Esad ailesi sorunları çözmek birlik ve beraberlik ortamın oluşturmak, haklı taleplere kulak vermek ve reformlar yapmak yerine baskı zulüm ve katliamlarda ısrarcı olmuştur.
Saadet Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de barışın, huzurun, refahın ve adaletin tarafındayız komşumuz Suriye'yi istikrarsızlaştıran ve Suriye Halkını karşısına alan bütün unsurların karşısındayız.
Şüphesiz ki bir diktatörden kurtulmak önemlidir.
Şimdi el birliğiyle Suriye'ye tarihte olduğu gibi barış, huzur ve medeniyetin merkezi haline getirme zamanıdır.”
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