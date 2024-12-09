Saadet’ten İran refleksi: Esed’e ‘diktatör’ deyip “huzur” dilediler

Direniş ekseni masalına vurgu yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD ve İsrail rejiminin, direniş eksenini sorunlarla karşı karşıya bırakmayı hedefleyen bir planı olduğunu biliyorduk. İran ve Suriye’nin istihbarat birimleri, İdlib’deki hareketlilikten haberdardı ve bilgiler Suriye hükümeti ile ordusuna iletilmişti.

İki şey hayret edici. Bunlar, Suriye ordusunun yetersizliği ve olayların hızla gelişmesi.