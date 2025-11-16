Yeni Şafak
Sahte banka ve kredi kartı satıcısı firari hükümlü Konya'da yakalandı

Sahte banka ve kredi kartı satıcısı firari hükümlü Konya'da yakalandı

15:0316/11/2025, Pazar
AA
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka ve kredi kartı üretme ve satma" suçundan 72 yıl 56 ay kesinleşmiş hapisle cezalandırılan firari hükümlü yakalandı.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri tarafından Konya Şems Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında U.K'ye yapılan sorgulamada, U.K'nin Antalya'da yargılanıp "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka ve kredi kartı üretme ve satma" suçundan 72 yıl 56 ay kesinleşmiş hapisle cezalandırıldığı ve hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.

U.K, polis ekiplerince Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



