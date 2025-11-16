Sahte banka ve kredi kartı satıcısı firari hükümlü Konya'da yakalandı

Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri tarafından Konya Şems Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında U.K'ye yapılan sorgulamada, U.K'nin Antalya'da yargılanıp "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka ve kredi kartı üretme ve satma" suçundan 72 yıl 56 ay kesinleşmiş hapisle cezalandırıldığı ve hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.