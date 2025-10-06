Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ operasyonu
Sakarya’da silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösteren Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
#DEAŞ
#Sakarya
#operasyon