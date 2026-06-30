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Samsun’da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Samsun’da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

19:4130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında savrularak yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki motosiklet, yokuş aşağı ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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