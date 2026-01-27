Samsun'da otobüsün çarptığı Burcu, 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 17 Ocak'ta Bafra ilçesi Elifli Mahallesi mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. 55 JN 996 plakalı otomobil, 55 AR 863 plakalı kamyona sağ şeritte arkadan çarptı. Kazazedeler, daha sonra araçlarından indi. Bu sırada 8 yolcusu bulunan E.Ü.’nün (56) kullandığı 57 AB 714 plakalı yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen Yasemin S. (33), Tezcan S. (55), Burcu Sürmeneli Baş ve Adem Sürmeneli'ye çarptı

. Otobüs, sağ şeritteki kanalda sürüklenerek durabildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle baba Adem Sürmeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.