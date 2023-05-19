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Samsun’un ekonomisine can suyu ticaret merkezi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Saathane Meydanı’ndaki belediye hizmet binasının yerine tarihi dokuya uygun ticaret merkezi inşa edecek. Belediye Başkanı Mustafa Demir, alanı tarihi ve turistik bir çarşıya dönüştüreceklerini belirtti.

04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsun Büyükşehir Belediyesi Saathane Meydanı’ndaki belediye hizmet binasının yerine tarihi dokuya uygun ticaret merkezi inşa edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Saathane Meydanı’ndaki belediye hizmet binasının yerine tarihi dokuya uygun ticaret merkezi inşa edecek.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı’nı turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Saathane Meydanı Projesi’ne kendi hizmet binasını da dahil eden Büyükşehir Belediyesi, söz konusu 5 katlı binayı tahliye etmesinin geçen 2 Mayıs’ta binanın yıkımına başlandı. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde kontrollü olarak yapılan yıkım çalışmalarında ise sona gelindi. Planlanan yıkım sürecinin ardından ortaya çıkan hafriyat kaldırılarak, Saathane Meydanı’ndaki tarihi dokuya uygun ticaret merkezinin inşaatına başlanacak.

DENİZ MANZARALI TERASLAR

Projeyi Saathane Meydanı ve kentteki benzer tarihi örneklerin plan şemaları inceleyerek ve yaya ile araç ulaşımlarını dikkate alarak tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, yerin altına 206 araç kapasiteli iki katlı otopark inşa edecek. 3 ana kütleden oluşacak merkezin zemin, 1. ve 2. katında 21 mağaza, 3. katında ise 5 adet restoran yer alacak. Saathane Meydanı ve deniz manzarasına hakim kotta bulunacak restoranlarda ayrıca teras alanlarına yer verildi.

TARİHİ VE TURİSTİK BİR ÇARŞI

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’a o eski kent hüviyetini kazandırmak için çalışma başlattık. Eski fotoğrafları da, rölövelerini de bulduk. Mevcut binayı yıkıp o çarşıyı tekrar inşa ediyoruz. Altına da 206 araçlık bir otopark yapıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir yatırım. Samsun’un merkezine yakışır, Saathane Meydanı’nın ve Subaşı’nın hemen yanında bu alanı tarihi ve turistik bir çarşıya dönüştürmüş oluyoruz” diye konuştu.



#Samsun Büyükşehir Belediyesi
#Osmanlı mimarisi
#Saathane Meydanı
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