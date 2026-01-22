Yeni Şafak
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

23:3722/01/2026, четверг
AA
Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği

Şanlıurfa Valiliği, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto eylemi gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, şehir genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto eylemi gibi faaliyetlerin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışındakilerin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi ve benzeri türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahısların, grup, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş çıkışları 23 Ocak 2026 saat 08.00'den 25 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."



