İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli öğretmenlerin eğitim vermeleri yasaklandı

İsrail'de Likud Partisi üyeleri tarafından meclise sunulan, İsrail'de ve Doğu Kudüs'te Filistinli öğretmenlerin eğitim vermesini yasaklayan düzenlemeyi içeren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Onaylanan yasanın halihazırda görev yapan Filistinli öğretmenleri kapsamadığını, sonrasında başvuru yapacak öğretmenler için geçerli olacağı belirtildi.
İsrail Meclisi, Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı.
İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyeleri tarafından sunulan yasa tasarısı için Meclis'te nihai oylama yapıldı.
Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısı, 10 hayır oyuna karşı 30 evet oyuyla meclisten geçti.
İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi verileri açıkladı
İsrail Meclisi'nden geçen yasanın, halihazırda görev yapan Filistinli öğretmenleri kapsamayacağı, bundan sonra başvuru yapacak Filistinli öğretmenler için geçerli olacağı belirtiliyor.
İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi verilerine göre, son 10 yılda İsrail eğitim sektörüne 30 bin 339 yeni öğretmen dahil oldu.