Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli öğretmenlerin eğitim vermeleri yasaklandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli öğretmenlerin eğitim vermeleri yasaklandı

18:5922/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Filistinli öğretmenlerin Doğu Kudüs'te eğitim vermeleri yasaklandı
Filistinli öğretmenlerin Doğu Kudüs'te eğitim vermeleri yasaklandı

İsrail'de Likud Partisi üyeleri tarafından meclise sunulan, İsrail'de ve Doğu Kudüs'te Filistinli öğretmenlerin eğitim vermesini yasaklayan düzenlemeyi içeren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Onaylanan yasanın halihazırda görev yapan Filistinli öğretmenleri kapsamadığını, sonrasında başvuru yapacak öğretmenler için geçerli olacağı belirtildi.

İsrail Meclisi, Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyeleri tarafından sunulan yasa tasarısı için Meclis'te nihai oylama yapıldı.

Filistinli öğretmenlerin İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısı, 10 hayır oyuna karşı 30 evet oyuyla meclisten geçti.

Likud Partisi tarafından sunulan ve İsrail Meclisi'nden geçen yasa,
"İsrail'e ve değerlerine düşman olan Filistin yönetiminin zararlı etkisini önleme ve İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak eğitim değerlerini koruma."
iddiasını içeriyor.

İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi verileri açıkladı

İsrail Meclisi'nden geçen yasanın, halihazırda görev yapan Filistinli öğretmenleri kapsamayacağı, bundan sonra başvuru yapacak Filistinli öğretmenler için geçerli olacağı belirtiliyor.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, X platformundan yapılan paylaşımda, bahsi geçen yasaya işaret ederek,
"Bu yasa, Filistin yönetimindeki akademik kurumlarda eğitim görmüş herhangi birinin İsrail eğitim sisteminde öğretmen olarak çalışmasını yasaklıyor."
dedi.

İsrail Meclisi Araştırma ve Bilgi Merkezi verilerine göre, son 10 yılda İsrail eğitim sektörüne 30 bin 339 yeni öğretmen dahil oldu.



#İsrail Meclisi
#Kudüs
#Eğitim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı?