Türk radarı İsrail'i rahatsız etti: İsrail basınının algı operasyonuna Şam'dan yalanlama

Şam Uluslararası Havalimanı’nda ASELSAN tarafından üretilen yeni radarın devreye alınması, İsrail’de güvenlik endişelerini artırdı. İsrail basını, gelişmiş radarın İsrail savaş uçakları için 'büyük bir meydan okuma' olduğunu ifade etti. Suriye, söz konusu radarın askeri amaç taşımadığını vurgulayarak, sistemin yalnızca sivil hava trafiği ve uçuş güvenliği için kullanıldığını bildirdi.
Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Şam Havalimanı'ndaki yeni radarın sivil amaçlı olduğunu, askeri olmadığını duyurdu.
Açıklamada, bu radarın, Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'nün tam ve doğrudan yetkisi altında olduğu ve ulusal yasalara ve onaylanmış uluslararası düzenlemelere uygun olarak hava güvenliği sistemi kapsamında kullanıldığı vurgulandı.
'Askeri veya sivil olmayan herhangi bir kullanım amacı bulunmuyor'
Söz konusu radarın, sivil havacılık altyapısının modernizasyonu, güvenlik seviyelerinin iyileştirilmesi ve hava sahası yönetim verimliliğinin artırılmasının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, askeri veya sivil olmayan herhangi bir kullanım amacı bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'ne ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayınlanan standartlara tam bağlı kalınacağı ifade edilerek, sivil havacılık sektörünün herhangi bir siyasi veya askeri bağlamda yer alması reddedildi.