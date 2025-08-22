Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ceylanpınar, Halfeti, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.