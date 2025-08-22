Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

10:1422/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ceylanpınar, Halfeti, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda 137 gram esrar, 139 kök Hint keneviri, 45 uyuşturucu hap, kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 2 av tüfeği ile 4 şarjör ve 80 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



#silah kaçakçılığı
#Şanlıurfa
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS 10 BİN KONTENJAN SON AÇIKLAMALAR: AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branşlar açıklandı mı?