Santral güvende Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı. Santral çevresinde hazır bekleyen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeri alevlerin ana bina, üniteler ve sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçmek için gece boyu mücadele verdi. Çevredeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Santraldeki tüm ünitelerin kısa sürede devreye alınacağı açıklandı.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2021, 06:07 Yeni Şafak