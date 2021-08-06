Gündem Santral güvende
MUĞLA

Santral güvende

Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı. Santral çevresinde hazır bekleyen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeri alevlerin ana bina, üniteler ve sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçmek için gece boyu mücadele verdi. Çevredeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Santraldeki tüm ünitelerin kısa sürede devreye alınacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Santral güvende ​
Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı. Kemerköy Termik Santrali’nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü. Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

Termik santral bölgesindeki yangında bir TOMA da yandı.
Termik santral bölgesindeki yangında bir TOMA da yandı.

SINIRA KADAR GELDİ

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, “Hem uçaklarla hem de helikopterlerle yangına dönük mücadele ve soğutma işlemleri de yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil” dedi. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali’ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonların alınarak ilgili prosedürlerin zamanında devreye sokulduğu vurgulandı.
Abone Ol Google News
Kabinede görev değişimi

Kabinede görev değişimi

​Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu.
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan yangınlarla boğuşuyor

​IBAN numarası vererek destek istediler.
Galatasaray Avrupada yine kazanamadı

Galatasaray
Avrupa'da yine kazanamadı

​Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera eleştiri konusu oldu.

​CHP Antalya Milletvekili Budak'ın 'Bizi toplantılara almıyorlar' algısı tek paylaşımla çöktü

Bakanlar yangın bölgesinde ortak açıklamalarda bulundu.

Kaçan penaltı herkesi yıktı

Kaçan penaltı herkesi yıktı

​Trabzonspor son dakikada galibiyet fırsatını tepti.

​Valilik milli park ve mesire alanları için alınan kararı duyurdu.

'Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz'

Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.