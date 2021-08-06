Santral güvende ​

Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali’nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı. Kemerköy Termik Santrali’nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü. Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.
SINIRA KADAR GELDİ
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, “Hem uçaklarla hem de helikopterlerle yangına dönük mücadele ve soğutma işlemleri de yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil” dedi. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali’ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonların alınarak ilgili prosedürlerin zamanında devreye sokulduğu vurgulandı.