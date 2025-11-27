SDG bölgede kök salamayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının 2026 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Güler, “40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu tehdit eden terör belasından kurtulmak için milli bir yürüyüş içindeyiz” ifadelerini kullandı.

İZİN VERMEYİZ

Terör örgütü PKK’nın 26 Ekim’de yaptığı tamamen çekilme açıklamasının “önemli bir adım” olduğunu belirten Güler, sürecin hızla ve sağlıklı şekilde ilerlemesi için örgütün Suriye dahil bulunduğu tüm bölgelerde silah bırakması gerektiğini vurguladı. “Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör yapılanmasının bölgede kök salmasına izin vermeyeceğiz” diyen Güler, Türkiye’nin, isim ve yapı değiştirerek faaliyet göstermeye çalışan hiçbir terör yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

GAZZE İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

Gazze’de ateşkese ulaşılması sürecinde Türkiye’nin sahip olduğu etkin rolü vurgulayan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasi sayesinde Türkiye’nin Gazze Deklarasyonu’nun imzacılarından biri haline geldiğini hatırlattı. Ateşkesin sürdürülebilirliği için sahada ve masada adil güvence mekanizmalarının hayati olduğunu belirtti. İsrail’in ateşkese istinasız riayet etmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

FETÖ’DEN 24 BİN İHRAÇ

15 Temmuz 2016’dan bu yana FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 24 bin 2 kişinin ihraç edildiğini belirten Güler, ayrıca 2 bin 225 personelin rütbelerinin geri alındığını açıkladı. Güler, TSK içinde disiplinsizlik, kötü muamele veya suç işleyen hiçbir personele müsamaha gösterilmediğini, gerekli işlemlerin gecikmeksizin uygulandığını vurguladı.

BEDELLİDEN 26 MİLYAR TL GELİR

Bakan Güler, bedelli askerlik hizmetine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre; 2019’dan bugüne kadar toplamda 3 milyon 814 bin 45 kişi yükümlü askerlik hizmetine tabi oldu. Bu yıl toplam 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınınken bunlardan 101 bin 212’si bedelli askerlik, 5 bin 890’ı da dövizle askerlik hizmetine müracaat etti. Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 TL ve dövizle askerlik hizmetinden elde edilen 33 milyon 757 bin 242 avro hazineye gelir kaydedildi.

Somali’ye yeni komutanlık

Somali’ye toprak bütünlüğünü sağlama ve ulusal birliğini güçlendirme çabaları kapsamında çok yönlü destek verildiğini ifade eden Güler, bu ülkenin terörle mücadele harekâtına destek amacıyla bugüne kadar 20 Somalili Kartal Komando Taburu’nun eğitiminin tamamlandığını hatırlattı. Güler, Somali’de ordu bünyesinde genel maksat ve taarruz helikopterinden oluşan Hava Görev Komutanlığı teşkil edildiğini de duyurdu.







