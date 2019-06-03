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POLİTİKA

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

CHP’de yerel seçim için rafa kaldırılan 24 Haziran hesaplaşması, birinci yılında İstanbul seçimi ile birlikte alevlenecek. 31 Mart sonrası beklenen olağanüstü kurultay sesleri, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle kısılmıştı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

23 Haziran’dan sonra CHP’de de olağanüstü kurultay fitilinin ateşlenmesi, muhaliflerin imza toplama sürecini başlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce önderliğindeki muhalif hareket, olağanüstü kurultay taleplerini yerel seçimden sonraya bırakmıştı.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle birlikte muhalif kanadın olağanüstü kurultay talepleri de ertelendi. Muhalifler, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerinden çıkacak sonuç ve parti yönetiminin izleyeceği politikaya göre düğmeye basacak.

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