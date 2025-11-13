Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirilecek

Gürcistan’da düşen askeri nakliye uçağında şehit olan Türk askerlerinin naaşları, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara’ya getirilecek. Cenazelerin, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak inceleme ve kimlik tespiti işlemleri sonrasında şehitler için cenaze töreni yapılacak. Prosedür gereği kimlik eşleşmesi için alınan kan örnekleri şehit yakınlarının Ankara’ya kadar gelmelerine gerek kalmadan savcılık talimatı ile bulunduğu ilde alınabiliyor. Ancak şehit yakınlarının bu öneriyi kabul etmediği, Ankara’ya gelmek istedikleri öğrenildi. Adli Tıp uzmanları tarafından yapılacak ön incelemenin ardından kimlik teşhisi, ailelerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kimlik tespitinin ardından şehitler, düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, askerlerin naaşlarının, arama kurtarma ve kaza kırım heyetini Türkiye'den Gürcistan'a götüren A-400M uçağıyla getirileceğini bildirdi.