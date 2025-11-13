Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirilecek

Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirilecek

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şehitlerimizin naaşları Ankara'ya getirilecek.
Şehitlerimizin naaşları Ankara'ya getirilecek.

Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na getirilecek.

Gürcistan’da düşen askeri nakliye uçağında şehit olan Türk askerlerinin naaşları, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara’ya getirilecek. Cenazelerin, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak inceleme ve kimlik tespiti işlemleri sonrasında şehitler için cenaze töreni yapılacak. Prosedür gereği kimlik eşleşmesi için alınan kan örnekleri şehit yakınlarının Ankara’ya kadar gelmelerine gerek kalmadan savcılık talimatı ile bulunduğu ilde alınabiliyor. Ancak şehit yakınlarının bu öneriyi kabul etmediği, Ankara’ya gelmek istedikleri öğrenildi. Adli Tıp uzmanları tarafından yapılacak ön incelemenin ardından kimlik teşhisi, ailelerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kimlik tespitinin ardından şehitler, düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, askerlerin naaşlarının, arama kurtarma ve kaza kırım heyetini Türkiye'den Gürcistan'a götüren A-400M uçağıyla getirileceğini bildirdi.




#Şehit
#C130
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri