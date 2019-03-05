Şehrin kalbi Bağcılar Meydan’da atacak

Çıraklık ve kalfalık dönemini dolu dolu geçiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “ustalık” dönemine de büyük projelerle hazırlanıyor. Yeşil ve otopark ağırlıklı projelere öncelik veren Çağırıcı’nın en büyük eserlerimizden biri dediği Bağcılar Meydanı projesinde sona gelindi. Yayalaştırmadan altyapıya kadar birçok aşaması tamamlanan Bağcılar Meydanı, yakın zamanda hizmete sunulacak.

BÖLGE TRAFİĞİ NEFES ALACAK

2019-2024 döneminin ilk hayata geçirilecek projesi, 55 bin metrekarelik devasa meydan oluyor. Bağcılar Meydanı’nda seyir oturma basamakları, oturma cebi, gençlerin patenle kayabileceği ve bisikletle vakit geçirebileceği serbest alanlar, kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve miting sahne kurulum alanı bulunuyor. Üzerinde geniş yeşil alanın bulunduğu meydanın altına bin 162 araçlık modern ve kullanışla bir otopark inşa edildi. Otopark sayesinde hem ilçe hem de bölge trafiği nefes alacak. Etrafındaki evlerin siluetlerinin ve kat yüksekliklerinin aynı olması mimari anlamda değişen meydana büyük bir değer katacak. Meydan’da gençlerin 7 gün boyunca çay-kahve eşliğinde hoş vakit geçirecekleri Millet Kıraathanesi de yer alıyor.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK MEYDANLARINDAN BİRİ

Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği ilçede yakın zamanda yeni meydana kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Çağırıcı, “İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olacak. İlçenin adıyla anılacak bu meydan her kesimden her yaştan vatandaşa hitap edecek özellikte olacak. Çocukların eğlendiği, büyüklerin dinlendiği; yeşil alan ve otoparkın geniş tutulduğu meydan, İstanbulluların buluşma noktası olacak. 24 saat sürecek kültürel ve sosyal etkinliklerle şehri kalbi bu meydanda atacak” dedi.

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Otopark sayısı 34’e, araç kapasitesi 10 bine çıkıyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni dönemde hayata geçireceği dev atılımla otopark sorununu çözüme kavuşturuyor. Çağırıcı, “İlçemizde yapımı tamamlanan 1874 araçlık 11 otopark bulunuyor. Yapımı devam eden 7 otopark ile beraber bu sayı 5 bin 427’ye ulaşacak. Yapmayı planladığımız 16 otopark ve otopark alanına sahip projeyle araç kapasitesini 10 bine çıkaracağız İnşallah” dedi. Modern güvenlik sistemleri, engelli park alanları, son teknolojik otopark sistemleri, modern ve konforlu iç mimari özellikleri ile dizayn edilen otoparklar, ilçenin kalitesini yükseltirken Bağcılar ve çevresine de nefes aldıracak. Kentsel dönüşüme giren bütün binalarda otopark zorunluluğunun bulunduğu Bağcılar’da yakın zamanda yapımı tamamlanan 5 camide vatandaşların faydalanabileceği 179 araçlık otopark da bulunuyor.