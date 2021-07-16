Sel sonrası çamur içinde sağlam kalan ilaçlarını arıyor



Güneysu ilçe merkezinde önceki gün yaşanan selde iş yeri çamurla dolan eczacı Furkan Büyük, çamur içinde sağlam kalabilen ilaçlarını kurtarmaya çalışıyor.

Selin vurduğu gece yaşadıklarını anlatan Furkan Büyük, “Eczanede kalfa olarak çalışıyorum. O gece nöbetçi değildik. Bu yüzden eczaneyi kapattıktan bir süre sonra sağanak yağışla birlikte ilçe merkezindeki ırmak taşmaya başladı.

Taşan sular işyerine girmeye başladığını görenler bize bilgi verdi. Hemen eczaneye geldim ama yapacak bir şeyim yoktu. Yıllardır ekmeğimi kazandığım işyerim gözlerimin önünde suyla dolmaya başladı. Cadde ve sokakların dereye dönüştüğünü görünce mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

REKLAM

Sabaha kadar uyumadık sel azalmaya başlayınca ertesi günü manzara buydu. İşyeri tamamen selin getirdiği molozlarla dolmuştu. Şimdi de temizlik çalışması yapıyoruz. Bu arada en azından sağlam kalan ilaçlar varsa kullanılabilecek mi değil mi bakıyoruz.

Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Yıllardır bu eczanede kalfa olarak çalışıyordum. Şimdi ise bir an önce yaraların sarılıp tekrar işimin başında olmak istiyorum“ dedi.

GÜNDEM Rize'de sel afeti: Ölü sayısı yediye çıktı kayıp bir kişi aranıyor

GÜNDEM Rize'de okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapıları afetzedelere açıldı