Semih Yalçın 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Sızma girişimi oldu

“İlgili komisyonca yapılan incelemelerde, milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli bir kısmının tamamlanmadığı görülmüştür. İncelemeler sırasında, partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP’nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu, çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir.”