Servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada bir ölü 10 yaralı

18:5116/12/2025, Salı
DHA
Ölümlü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta işçi servisi ile otomobilin Boyabat Karacaören Köyü mevkisinde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Sinop'ta fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Boyabat Karacaören Köyü mevkisine geldiği sırada Mustafa Gemici idaresindeki 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa Gemici hayatını kaybetti. Minibüs ve araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Sinop
#Servis
#Minibüs
#Kaza
