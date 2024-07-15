|
Gündem

SETA, Batı medyasının yaklaşımını raporladı: Makul buldular

15 Temmuz kalkışmasında seçilmiş iktidarın yanında saf tutmak yerine zamana oynayan Batılı hükümetler gibi medyası da sınıfta kaldı. FETÖ elebaşı Gülen masumlaştırılırken Türkiye’deki darbe geçmişine dayandırılarak 15 Temmuz’un neredeyse olağan ve beklenir olduğu bile değerlendirildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:01 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Batılı ülkelerin demokrasi konusundaki çifte standart kokan tutumu 15 Temmuz kalkışmasında medyalarına da yansıdı. SETA’nın 15 Temmuz darbe girişimi ve Batı medyasının yaklaşımına ilişkin hazırladığı rapor ikircilikli yaklaşıma ışık tutuyor. İlk olarak Batı medyası olayı güncel olgusal bağlamından çıkararak geçmişte yaşanan olay veya kanaatler ile ilişkilendiriyor. İkincisi de darbe teşebbüsünün olay örgüsü doğal akışından koparılarak, darbe örtük bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde AK Parti hükümetinin sözde “baskıcı” politikalarına bağlanıyor. Raporda incelenen haberlerin neredeyse tamamında darbeyi planlayan ve uygulayanlar mağdurlaştırılırken, kendisine darbe yapılan meşru hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şeytanlaştırılıyor. Türk ordusunun demokratik yollarla seçilmiş hükümetleri yıkarak yönetime el koyması Türkiye siyasal hayatında sıklıkla rastlanan bir olgu olarak çerçevelendiğinden bu son darbe girişimine dair okuyucuda oluşması gereken merak ve sorgulama arzusu törpüleniyor. Böylelikle darbe Türk halkı için sıradan ve alışılagelmiş bir olgu haline getirilerek Türk halkının darbeye karşı koyma cesareti ve onuru gölgeleniyor. Rapordan öne çıkanlar ise şöyle:


AMERİKA DARBEYİ BAŞARILI GÖRDÜ

Uluslararası medya, ekseriyetle Amerikan medyası darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla, neredeyse aynı anda darbenin başarılı olacağını öngörüyor. 

Türkiye’de yaşanan darbenin Türkiye’deki darbe geçmişine dayandırılarak olağan ve beklenir olduğu değerlendirmesi yapılıyor.


ASIL SORUMLULAR MASUMLAŞTIRILDI

Darbenin asıl sorumluları muğlaklaştırılarak seçilmiş hükümet ve Erdoğan hakkında suçlamalar ön plana çıkarılıyor.

Darbenin başlıca sorumlusu olan Gülen masumlaştırılarak, yaşlı ve münzevi bir şahsiyet olarak resmediliyor.

Darbenin neden olduğu ölüm ve yaralanmalar göz ardı edilerek, cuntacı askerlerin sözde mağduriyeti ön plana çıkarılıyor.

Darbenin kendisi odak noktasından çıkarılarak Türkiye’nin demokrasi tecrübesizliği ve seçilmiş cumhurbaşkanı hakkındaki suçlamalar merkeze alınıyor. Bu suçlamalar darbeyi meşru göstermek için kullanılıyor.


DARBE MAKUL BULUNDU

Darbe demokrasi dışı bir eylem olarak ele alınmıyor, Türkiye gibi ülkelerde mümkün ve hatta makul bir olgu olarak gösteriliyor.

Türkiye’nin AB ve NATO üyeliğinin düşürülmesi gibi dolaylı sonuçlara yer veriliyor. Türkiye’nin “giderek demokrasiden uzaklaştığı”, “yöneticilerinin diktatörleştiği” ve “ülkeyi İslamlaştırdığı” gibi iddiaların temelini oluşturan Türkiye karşıtı söylem darbe girişimi sonrasında medya dilinde baskın hale geliyor.

#15 Temmuz
#medya
#manşet
#haber
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Euro 2024’te en fazla faul yapılan oyuncular listesi