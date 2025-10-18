Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sezgin Baran Korkmaz bağlantılı tefecilik ve kara para operasyonunda üç tutuklama

Sezgin Baran Korkmaz bağlantılı tefecilik ve kara para operasyonunda üç tutuklama

23:2618/10/2025, Cumartesi
G: 19/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Sezgin Baran Korkmaz bağlantılı operasyon kapsamında üç şüpheli tutuklandı.
Sezgin Baran Korkmaz bağlantılı operasyon kapsamında üç şüpheli tutuklandı.

Sezgin Baran Korkmaz soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. “Tefecilik” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe cezaevine gönderildi. Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Bodrum’daki The Plaza Otel’e TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken; 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı. Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı.

Üç şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ile Cihan Ekşioğlu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada, şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuştu.

Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atanmıştı.



#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
#Sezgin Baran Korkmaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?