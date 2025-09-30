Şiirin üstadına veda: Memleketinde defnedilecek

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, dün sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. 89 yaşında hayata veda eden Bakiler için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazında, dostları, edebiyat çevresinden pek çok isim ve sanatseverler bir araya geldi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eski Bakan Veysel Eroğlu, eski Van Müftüsü Nimetullah Arvas ile Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler, oğlu Emrah Melihşah Bakiler, kızı Aybala Tuğba Özveri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Bakiler’in naaşı, vasiyeti doğrultusunda memleketi olan Sivas’a gönderildi. Bugün ise memleketinde, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Ay Yıldız Camii’nde ikindi namazını müteakip yeniden kılınacak cenaze namazının ardından, aile kabristanında babası Cezmi Bakiler’in yanına defnedilecek.

Bakiler’in kardeşi Cemal Naci Bakiler, "O benim arkamda bir dağdı. Çok yürekli, vicdanlı, etrafına yardım etmek isteyen ve etrafını koruyan birisiydi. Şiirleriyle, kitaplarıyla herkesin benimsediği birisiydi" dedi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ise "Yavuz Bülent Bakiler denince akla öncelikle Türkçenin çok güçlü bir sesi gelir. Türkçeye olan düşkünlüğü, Türk kültürü, edebiyatı ve değerlerini yaşatma konusundaki gayreti ve hassasiyetiyle tanınırdı. Türk-İslam kültürünü vurgusu, Türkçeyi kullanışı, şairliği ve hitabetiyle milletimizin inancı ve kültürel değerleriyle buluşmuş güçlü bir karakterdi" diye konuştu.