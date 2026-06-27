Şimdi tatil zamanı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 18 milyona yakın öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde dün karnelerini almak için okula geldi. Bazı ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği karne törenlerinde öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim döneminde buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı. İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu", Ortaokul 5 ve 6. sınıf ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ise karneyle birlikte "gelişim raporu" verildi.

TATİLDE KİTAP OKUYUP DİNLENECEĞİM

Ankara Çankaya Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu'nda yapılan törende, gelişim raporunu alarak 1'inci sınıfı tamamlayan Buğra Çınar, çok mutlu olduğunu belirterek "Tatilde çok eğleneceğim ama okullar kapandığı için biraz üzüleceğim" dedi. Tatilde oyunlar oynayacağını, bisiklet süreceğini ve denize gireceğini belirten Çınar, ikinci sınıfa geçtiği için heyecanlı olduğunu ifade etti. 7 yaşındaki Hira Asal Sendilaç da 1'inci sınıfın kendisi için oldukça güzel geçtiğini dile getirerek okuma yazmayı, toplama ve çıkarmayı öğrendiğini, karne aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. 2'nci sınıfı tamamlayan Erdem Gazioğlu ise yaz tatilini sahilde kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmeyi planladığını ifade etti. Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.

OKULUN TEK ÖĞRENCİSİ MEZUN OLDU

Batman'ın Sason ilçesinde bir köy okulunun tek öğrencisi olan Fatma Nur Can, karnesini alarak ilkokuldan mezun olmanın sevincini yaşadı Elek mezrasında bulunan Sarıyayla Elek İlkokulunda eğitim gören Can, "Geçen yıl üç kişiydik. Arkadaşlarım mezun oldu, okulda tek başıma kaldım. Öğretmenimle oyun oynadık, resim yaptık. Çok güzel bir yıl geçirdik" ifadelerini kullandı. Okulun tek öğretmeni İbrahim Ayaz, öğrenci sayısının yıllar içinde göç nedeniyle azaldığını belirterek, "Gelecek yıl büyük ihtimalle okulumuz kapalı olacak" dedi. Tekirdağ'da da öğrenciler, karnelerini mor renkli lavanta bahçesinde düzenlenen törenle aldı. Öğrenciler aileleriyle hem karne heyecanını hem de lavantanın güzelliğini yaşadıklarını belirtti.











