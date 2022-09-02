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EĞİTİM

Sınav Eğitim Kurumları 'Eğitim Öğretime Hazırlık Programı' gerçekleştirdi

Sınav Eğitim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretime Hazırlık Programı 29 Ağustos 2022 tarihinde ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sınav Eğitim Kurumları Eğitim Öğretime Hazırlık Programı gerçekleştirdi
​Sınav Eğitim Kurumları 'Eğitim Öğretime Hazırlık Programı' gerçekleştirdi.

2022-2023 Eğitim Öğretime Hazırlık Programı'na Ankara’daki 2 bin öğretmenimiz ATO Congresium'da ve Türkiye’deki 15 bin öğretmenimiz Youtube canlı yayınından katılım sağladı.

Sınav Eğitim Kurumlarında öğretmen hizmet içi eğitim çalışmalarının açılışının gerçekleştiği programda, Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özer,

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Sınav Eğitim Kurumları Eğitim Genel Koordinatörü Ömer Koçak ve

Yazar-Öğretim üyesi Dr. Serkan Karaismailoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Serkan Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, eğitim sektöründe son 10 yılda gerçekleşen üç büyük olayın eğitimin yönünü kalıcı biçimde değiştirdiğini belirtti. Uzun yıllardır benzer bir modele sahip eğitim politikalarının kapsamlı bir değişime gitmek zorunda olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, 2016 yılında hayatımıza giren Post-Truth kavramı, 2020 başında insanlığı çok geniş kapsamda etkileyen pandemi ve son 10 yılda yapay zekanın ulaştığı nokta ile bu zorunlu değişime en erken ayak uyduran öğretmen ve okulların, yeni sistemin mimarları olacaklarına dikkat çekti.

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