Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sokak röportajı sırasında havaya tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

Sokak röportajı sırasında havaya tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

13:5229/08/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Sokak röportajı sırasında havaya tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı
Sokak röportajı sırasında havaya tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da sokak röportajı sırasında havaya pompalı tüfekle ateş açan 15 yaşındaki G.B., tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi'nde sokak röportajı sırasında G.B., yanında taşıdığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, G.B.'yi gözaltına aldı.


Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Çorlu ilçemiz Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan ve 26.08.2025 tarihinde sosyal medyada yayılan 'Sarı Mikrofon' olarak isimlendirilen sokak röportajının görüntülerinde yer alan 'Havaya Ateş Etme' olayı ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada elde edilen 1 tüfekle beraber 26.08.2025 günü saat 12.55 sıralarında yakalanmıştır" denildi.


Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.




#Tekirdağ
#Çorlu
#Ateş açma
#Sokak röportajı
#Pompalı tüfek
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
30 Ağustos Cumartesi günü noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta nöbetçi noter var mı?