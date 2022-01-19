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ANKARA

Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar AYM üyeliğine seçildi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

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Kenan Yaşar

AYM üyeliğine aday belirlemek için 83 baro başkanının oy kullandığı seçimlerde TBMM’ye sunulacak 3 isim belli olmuştu. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullanmıştı. Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan olmuştu.

KENAN YAŞAR AYM ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

AKINCI YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILACAK

Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.

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