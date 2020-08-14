İzmir’in çeşme ilçesinde yangın çıktı: 4 site boşaltıldı

Spor

Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Arsenal’de kariyerinin en kötü sezonunu geride bırakan Mesut Özil, “2 yıldır beni yok etmeye, taraftarları bana karşı doldurmaya çalışıyorlar” dedi. Müslümanlara karşı gösterilen yaklaşıma da tepki gösteren Özil, “ABD’de Floyd’un öldürülmesinden sonra dünya ‘Siyahların hayatı önemlidir’ dedi. Bu güzel bir hareket. Ancak keşke insanlar, Müslümanlar için de aynısını yapsalar. Müslümanların da hayatı önemlidir” diye konuştu.