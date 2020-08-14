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İZMİR

Son dakika haberleri: İzmir’in çeşme ilçesinde yangın çıktı

İzmir’in çeşme ilçesinde yangın çıktı: 4 site boşaltıldı

İzmir’in çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yaptığı açıklamada, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık." dedi.

Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangında ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor.

Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

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