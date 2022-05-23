Öğrencilere ulaşım müjdesi: İBB'nin zammı AK Parti ve MHP'nin kararıyla geri çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak.

'İSTANBULLU ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı veto etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, alınan yeni kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemeye götürülebileceği ancak ısrar karar olması nedeniyle mecliste yeniden gündeme gelemeyeceği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.

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