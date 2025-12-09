Su ürünleri avcılığı sözleşmeli üretim kapsamına alındı

"Su ürünleri avcılığı, sözleşmeli üretim kapsamına alınmıştır. Tarım sigortaları kapsamında sigortalanamayan ve üretim varlığı olan balıkçı gemileri gibi durumlar için diğer sigortaların kabul edilebilmesi sağlanmıştır. Tiftik sözleşmesine ilişkin sözleşme süresi belirlenmiştir. Sözleşmeli üretimde, tescil sahibi tohum üreticisinin haklarının korunması sağlanmıştır. İmzalanan sözleşmelerin ve sözleşmelerdeki değişikliklerin bildirim süresi, 30 iş gününe çıkarılmıştır."