Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sumud'dan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud'dan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

18:131/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.
Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Türk Deniz Kuvvetlerince karaya tahliye edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir."



#Küresel Sumud Filosu
#MSB
#Türk Deniz Kuvvetleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ’den su kesintisi açıklaması 1-2 Ekim 2025: Ankara’da hangi mahalleler etkilenecek? Sular saat kaçta gelecek? Altındağ, Mamak, Etimesgut… Ankara’da su kesintisi listesi