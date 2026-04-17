Süper El Nino geliyor: Bu yaz kavrulacağız

17/04/2026, Cuma
Fotoğraf: Arşiv
Türkiye, bu yaz Süper El Nino'nun etkisi altına girecek. Prof. Levent Kurnaz, yazın ilk yarısına kadar sıcaklıkların en yüksek 3 yıl ortalamasında seyredeceğini, temmuzdan itibaren ise sıcaklık rekorları beklendiğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yazın ilk yarısına kadar sıcaklıkların en yüksek 3 yıl ortalamasında seyredeceğini, temmuz sonundan itibaren ise Süper El Nino etkisiyle sıcaklık rekorları beklendiğini söyledi.

DERECELER ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Prof. Dr. Levent Kurnaz, kış döneminde İstanbul'da yeterli kar yağışı olmadığını, yaklaşık son 15 yıldır bu durumun alışılmış hale geldiğini kaydetti. Martta ise özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yağışların etkili olduğunu ifade eden Kurnaz, mart itibarıyla sıcaklıkların, en sıcak yıl seviyesine doğru yükselme eğilimine girdiğine işaret etti. Kurnaz, bu durumun henüz yağışlara yansımadığını vurguladı. Kurnaz, bugünlerden itibaren sıcaklıkların 4-5 senenin normalinde, son 20 sene ortalamalarının ise oldukça üzerinde geçeceğini bildirdi. Levent Kurnaz, 2026'nın bugüne kadarki döneminde 6 ve 7 Ocak'ın, o günün tarihteki en sıcak günleri olduğunu belirtti.

SONBAHAR SICAKLIKLARI YAZ AYLARINI GEÇECEK

Yaz döneminde sıcaklıkların yüksek seyredeceğini dile getiren Kurnaz, şu değerlendirmeleri paylaştı: "Yazın ilk yarısında yani yaklaşık temmuzun sonuna kadar sıcaklıkların en yüksek ilk 3 sene arasında seyretmesini bekliyoruz ama ortasını geçtiğimizde sıcaklık rekorları kırmaya başlayacağız. Temmuz sonu itibarıyla bunun olması bekleniyor

yani tartışmasız en yüksek sene olması bekleniyor. Niye bunu görüyoruz? El Nino başlıyor. Gün geçtikçe, başlayacak olan El Nino'nun Süper El Nino olacağı düşüncesi ağır basmaya başlıyor bu da sıcaklıkların Türkiye açısından özellikle eylül-ekim gibi ortalamaların çok çok üstüne çıkacağını gösteriyor. Yazı belki çok ölmeden geçiririz ama eylül-ekim gibi iyiden iyiye yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız."


