Gündem Suriyede eğitim alan terör örgütü üyeleri Manisada yakalandı
MANİSA

Suriye’de eğitim alan terör örgütü üyeleri Manisa’da yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Suriye’de eğitim alan terör örgütü üyeleri Manisa’da yakalandı
Manisa'da terör operasyonu

Manisa’da jandarma ekipleri, terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde önemli bir operasyona imza attı.


Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla Suriye’de eğitim gören ve Türkiye’ye kaçak yollardan giren 5 yabancı uyruklu şahıs, kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye genelinde terörle mücadeleye inançlı, inatçı ve kararlılıkla devam edilmektedir. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Suriye’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan ülkemize giriş yapan 5 Suriye uyruklu şahsa yönelik Manisa ili Salihli ilçesinde, 28 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların üst ve ikametgahlarında yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyale el konulmuş, Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından 30 Aralık 2022 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece (4) şüpheli tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, (1) şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele faaliyetleri etkin bir şekilde devam edecektir" denildi.

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