Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi ile M.A.K., arkadaşı Bal'ı tabanca ile başından vurdu. Erdinç Bal, olay yerinde hayatını kaybetti. Bal'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, M.A.K. polis tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.