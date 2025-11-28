Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

14:1928/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Erdinç Bal
Erdinç Bal

Trabzon'un Of ilçesinde M.A.K (20), tartıştığı arkadaşı Erdinç Bal'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre; gece saatlerinde Erdinç Bal'ın köy evine giden 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.



Oay yerinde hayatını kaybetti


Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi ile M.A.K., arkadaşı Bal'ı tabanca ile başından vurdu. Erdinç Bal, olay yerinde hayatını kaybetti. Bal'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, M.A.K. polis tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.






#trabzon
#of
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİK YASASI SON AÇIKLAMALAR: ÖTV İndirimi ve Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'e Sunuldu Mu?