Tartıştığı eşini odaya kilitleyen kocaya 11 yıl hapis ve para cezası verildi

Kayseri'de 9 katlı binanın 2'nci katında oturan Cengiz Bora, yaklaşık 2 ay önce evlendiği Tülay Bora ile altın bozdurma meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cengiz Bora, kadını darbedip, kolundaki altın bilekliği aldı. Ardından ise, kadını oturma odasına kilitleyerek, markete gitti. Tülay Bora polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tülay Bora, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla pencereden alınıp, evden çıkarıldı. Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Tülay Bora'nın şikayeti üzerine Cengiz Bora gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Bora, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cengiz Bora hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlarından dava açıldı. Şüpheli Cengiz Bora, geçen 6 Eylül’de görülen ara celsede mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Cengiz Bora hazır bulunurken, şikayetçi eşi Tülay Bora, duruşmaya katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Cengiz Bora, beraatini istedi.

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11 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, Cengiz Bora'yı, ‘yağma’ suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından mağdurun zararını karşıladığı ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 1 aya düşürdü. Heyet, sanığa ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan ise, 5 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Cengiz Bora’ya ‘yaralama’ suçundan 3 bin, ‘hakaret’ suçundan da 2 bin TL olmak üzere toplam 5 bin TL para cezasına çarptırarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

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