Tavuk döner alarmı: Dört öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun’da özel bir okulda 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki bir işletmeden yedikleri tavuk döner sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okuldan çıkarak yakınlardaki bir işletmede tavuk döner yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.