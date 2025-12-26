Yeni Şafak
Tavuk döner alarmı: Dört öğrenci hastaneye kaldırıldı

23:3126/12/2025, Cuma
IHA
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Samsun’da özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki bir işletmede yedikleri tavuk dönerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Samsun’da özel bir okulda 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki bir işletmeden yedikleri tavuk döner sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okuldan çıkarak yakınlardaki bir işletmede tavuk döner yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındı. Yapılan kontrollerde öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



