TBMM Gazze için olağanüstü toplandı: BM barış gücü devreye girmeli

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu ve çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'e ABD'de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır.