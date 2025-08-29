TBMM Gazze için olağanüstü toplandı: BM barış gücü devreye girmeli

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Kurtulmuş "Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı. Gazze, BM barış gücünün teminatı altına girmelidir. İsrail soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM üyeliği de dahil tüm uluslararası üyelikleri askıya alınmalı" dedi. Bakan Fidan ise "Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.
Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;
"Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.
Gazze'ye BM'ye ait güç gönderilmeli. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması lazım.
"İsrail'in üyelikleri askıya alınmalı"
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu ve çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'e ABD'de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır.
Gözlerimizin önünde bir halk katlediliyor. Açlıktan ölüme mahkum ediliyor. İsrail soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM üyeliği de dahil tüm uluslararası üyeliklerinin askıya alınmasını talep ediyorum.
"Tarihi sorumluluğumuzun gereği"
Bu olağanüstü toplantımız bu tarihi sorumluluğumuzun gereğidir. Filistin davası milletimiz için milli bir davadır. Tam anlamıyla özgür Filistin devletinin kurulması sağlanana kadar bu mücadeleye TBMM olarak destek olacağız."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir.
Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür.
Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir.
İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok.
"İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür"
Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz.
İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir.
"Büyük İsrail hayali bölgesel felakettir"
Bölgemizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. İsrail bu vizyonun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Büyük İsrail hayali bölgesel felakettir. Netanyahu hükümeti dizginlenmediği sürece Ortadoğu huzur bulmayacaktır. Ortadoğu barış ve güvenliğinin temelinde Filistin-İsrail meselesi yatmaktadır. İki devletli çözüm tek yoldur.
Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.
Belki bu kan hemen durmayacak. Ama bu direniş tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır.
Her zalim nihayetinde kendi sonunu hazırlar. Türkiye olarak yol gösteren kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz."
