TBMM'de stajyerlere taciz iddiasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

TBMM’deki stajyerlere taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi, üç sanık yeniden tutuklandı, bir kişi aranıyor. TBMM’deki stajyerlere taciz davasında 4 sanık geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.Yeniden tutuklandılar
İddianame
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdur öğrencinin, TBMM’de staj yaptıkları dönemde Meclis lokantasında görevli sanıklar tarafından tacize uğradıkları iddiasına yer verildi. Sanıklar hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından 16 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.