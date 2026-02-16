Yeni Şafak
TBMM'de stajyerlere taciz iddiasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

12:1716/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
DHA
Ankara
"TBMM'de stajyerlere taciz" davasında 4 sanık hakkında tahliye kararına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine 3 sanık yeniden tutuklandı, 1 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

TBMM’deki stajyerlere taciz davasında tahliyelere itiraz kabul edildi, üç sanık yeniden tutuklandı, bir kişi aranıyor. TBMM’deki stajyerlere taciz davasında 4 sanık geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.Yeniden tutuklandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı kabul edildi. Üç sanık yeniden tutuklandı. Bir kişi hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdur öğrencinin, TBMM’de staj yaptıkları dönemde Meclis lokantasında görevli sanıklar tarafından tacize uğradıkları iddiasına yer verildi. Sanıklar hakkında, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından 16 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.





#TBMM
#stajyer
#Taciz İddiası
