Tekirdağ ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Sekiz tutuklama

00:2016/04/2026, Perşembe
AA
Uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ ve İstanbul’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu hap ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Tekirdağ'a getirerek sattıklarını ve faaliyetlerini örgütlü şekilde sürdürdüklerini belirledi. 5 şüpheli hakkında fiziki takip başlatıldı.

Ekipler, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ile İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka ve Değirmenköy Mahallelerinde belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 36 bin 500 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 öğütme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.



