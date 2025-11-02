Telefon ve iPad’ler hayır içinmiş!

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Parti’den transfer ettiği danışmanı İbrahim Öztürk, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Özkan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadeye Yeni Şafak ulaştı. Özkan’a 3 Temmuz’da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp ifade veren Ertan Yıldız’ın şoförü Bayram Yıldırım’ın “7 tane Apple marka iPhone 16, 7 tane Apple marka tablet, 7 tane klavye vardı. Ertan Yıldız ile beraber Bakırköy Belediyesi’ndeki ofisine geldik. Ertan Yıldız beni yanına çağırarak arabanın bagajındaki koliyi İbrahim Özkan’a göndermemi söyledi. Bende bunun üzerine İbrahim Özkan’ın şoförü Mustafa’yı arayarak çağırdım. Kendisine koliyi verdim, kendisi kolide ne olduğunu sordu. Bende aç bak dedim. Açıp baktığında ağabey en son model telefon ve tablet bunlar, bize bir gün bunlardan vermediler diyerek içlendi. Koliyi alarak yanımdan ayrıldı” iddiaları soruldu. İddiaları doğrulayan Özkan, İmamoğlu’nun en yakınlarından Ertan Yıldız’dan “hayır” amaçlı telefon aldığını söyledi. Telefon ve Ipad sayısının 7’şer adet değil 4 telefon, 5 ipad şeklinde olduğunu anlatan Özkan, “Söz konusu telefon ve Ipad’ler burs verdiğimiz çocukların ihtiyaçları doğrultusunda Ertan Yıldız’ın verdiği telefon ve iPad’lerdir” diye konuştu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay’ın ifadesinde yer alan Emlak Daire Başkanı Kaan Sürmegöz ile İbrahim Özkan’ın sık sık görüşmeleri sonucunda Bottega adlı şirket sahibi Eylem Özkan’a reklam mecrası tahsis edildiği iddialarına da cevap veren Özkan, Eylem Özkan ile görüştüğünü itiraf etse de reklam tahsis iddialarını yalanladı.

ÇOK TALEP GELİYORDU

Kendisinin grup başkanvekili olması nedeniyle çok fazla talep geldiğini ve bu tarz yönlendirmeler yaptığını anlatan Özkan, “Söz konusu reklam işi teknik bir konu olduğu ve benim de siyasetçi olduğum için işin başındaki Kaan Sürmegöz’e yönlendirmemden ibarettir. Reklam mecrası verilmiş ise bu o ilgililerin takdiridir. Benim bu işlerde bir imza yetkim bulunmamaktadır. Grup başkan vekili olmamdan kaynaklı birçok konuda siyaseten talepler gelmekteydi. Ben de bu talepleri değerlendirilmesi için ilgili yöneticilere yönlendirmiş olabilirim. Kardeşimin reklam işi yaptığı hususunu kabul etmiyorum. Kardeşimin yangın mühendisliği alanında firması vardır” şeklinde konuştu.

Gülibrahimoğlu ile maçta tanışmış

Yurt dışında firari bulunan suç örgütü yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu’yla Trabzonspor maçında tanıştığını anlatan Özkan, ifadesinde siyasi görev sürecine, belediye yöneticileriyle ilişkilerine ve adı geçen bazı isimlerle temaslarına açıklık getirdiğini anlattı. Özkan, İYİ Parti kontenjanından meclis üyesi olması dolayısıyla kendisine sorulan İmamoğlu’nun yönettiği suç örgütündeki kişilerle özel bir diyalog içerisine girmediğini iddia etti.











