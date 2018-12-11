‘Teletıp’ ile 54 milyon teşhis

Sağlık Bakanlığı, doktor sayısı yeterli olmayan hastanelerde çekilen bir röntgen filminin kısa bir sürede Ankara’ya aktarılarak yorumlanmasını sağlayabilen teletıp projesiyle büyük bir başarı sağladı. Buna göre Bakanlığın kurduğu ve hastaların röntgen filmlerinin raporlanıp depolandığı tele-radyoloji veri merkezi sayesinde tutulan bilgiler vatandaşın izniyle aile hekimi ile hastanelerdeki hekimler tarafından veya vatandaşın izin verdiği diğer kişiler tarafından görülebiliyor.

UZMAN SIKINTISI EN AZA İNDİRGENDİ

Sağlık Bakanlığı teletıp kapsamında bin 729 hastaneyi birbirine bağladı. 40 bin 151 hekimi sisteme entegre eden Bakanlık, bugüne kadar 54 milyon 211 bin hastanın yaklaşık 135 milyon tetkikini inceletti ve 63 milyon 11 bin rapor yazdırdı. Bu sayede vatandaşın elde tetkik sonucu ile hastane-hastane dolaşmalarının önüne geçilirken alanında yeterli uzman doktor olmaması sıkıntısı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca bu sistem birlikte karmaşık vakalarda doğru teşhis ve tedavi için ikinci bir görüşün alınması da sağlandı.

Uzmanlar görüş bildiriyor

Teletıp projesi ile bir hastaneden alınan radyoloji, patoloji, ultrason sonuçlarının bir başka hastanede görev yapan uzman doktor tarafından da görülmesi sağlanıyor. Projenin ileriki safhalarında ise kompleks vakalarda birkaç hekimin hastayı birlikte inceleyerek kesin tanıya ulaşması, hasta memnuniyetinin artırılması, doğru teşhis ve tedavi işlemlerinin uygulanması amacını taşıyan sistemle herhangi bir ildeki uzman hekim telekonferans yöntemiyle başka bir ildeki ameliyatı takip edebilecek. Veya verdiği talimat doğrultusunda ameliyata müdahale etme imkanı ve hastaya tanı koyma imkanı bulabilecek.