TEM'de tır devrildi: Trafik kilit

TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda TIR devrildi. İki şerit trafiğe kapatıldı.
Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye ekipler sevk edildi.
TEM Mahmutbey Gişeler-Başakşehir ayrımı, sol şerit trafik kazası (yaralanmalı) nedeni ile 2 şerit trafiğe kapalı. Kaza kaldırma çalışmaları devam etmektedir. pic.twitter.com/QYBdd9y82e
TEM Mahmutbey Gişeler-Başakşehir ayrımı, sol şerit trafik kazası (yaralanmalı) nedeni ile 2 şerit trafiğe kapalı. Kaza kaldırma çalışmaları devam etmektedir. pic.twitter.com/QYBdd9y82e— İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (@4444154) 1 Ekim 2018