Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bir dava daha: Resmi belgede sahtecilikten hakim karşısına çıkacak

, "Arnavutluk'ta kaçak olarak bulunduğum süreçte kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi isimli tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti. Ben de kendisine vermiştim. Arnavutluk'ta bulunduğum süreçte kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangi bir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım"