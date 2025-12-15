THY'den TROY logolu kart sahibi yolculara indirim kampanyası

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 31 Ocak 2026'a kadar satın alınacak, seyahat tarihi 18 Mart'a kadar olan biletlerde, TROY kart kullanıcılarına her bir bilet için 500 liraya varan indirim uygulanacak.