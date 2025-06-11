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Tokat'ta otomobil devrildi: Üç kişi yaralandı

Tokat'ta otomobil devrildi: Üç kişi yaralandı

20:2911/06/2025, Çarşamba
AA
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Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçta bulunan R.A.S. ve İ.S. ile sürücü S.T.S. hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

S.T.S. idaresindeki 19 AFU 396 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Günlüce mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan R.A.S. ve İ.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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