Topyekun darbe

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma, emniyet ve MİT tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Aranalar Listesi’nde ‘gri kategoride’ yer alan 'Harun' kod adlı Miktad Örde etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova ilçe kırsalında bugün akşam saatlerinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda ‘gri kategoride’ yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Yüksekova YPS-Halkla İlişkiler sorumlusu 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğu tespit edildi.

O TERÖRİST VURULDU

Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy noktasına saldırarak iki jandarma personelini yaralayan tero?ristlerden biri daha Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

80 PKK’lı terörist Pençe’de vuruldu

Giresun’da İran uyruklu ‘ Kawa’ kod adlı PKK’lı terörist Behrüz Dutkanlı’nın ifadeleri doğrultusunda, örgütün kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.

Gri liste temizliği

Sezer Işık

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, BingölKarlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

300 BİN TL ÖDÜL KONULMUŞTU

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."



