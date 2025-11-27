Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Trabzon'da 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Trabzon'da 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

14:4327/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sürmene ilçesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendi.
Sürmene ilçesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendi.

Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarında bir teknede, 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığının "TCSG-83" botu ile Sürmene ilçesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.


Teknede yapılan aramada 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.




#Akaryakıt kaçakçılığı
#Sürmene
#Trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti yatırılmasına rağmen tahsil bekleniyor uyarısı neden veriyor? 5 bin TL sosyal konut başvuru parası hesaba düştü bilgisi ne zaman gelir?