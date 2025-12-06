Yeni Şafak
Trabzonpark millet bahçesi ile daha yeşil daha yaşanabilir bir Ümraniye

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım
Ümraniye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı millet bahçeleriyle yeşil alan miktarını artırmaya ve vatandaşların sosyal yaşamlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Ümraniye’nin 3. millet bahçesi olarak hizmete açılan Trabzonpark Millet Bahçesi, 475 bin metrekarelik geniş alanıyla doğayla buluşmanın, sporun ve keyifli vakit geçirmenin yeni adresi oldu.

Şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere nefes aldıran
Trabzonpark Millet Bahçesi
; futbol sahaları, bisiklet parkurları, yürüyüş yolları, piknik alanları, pişirme üniteleri, çocuk oyun grupları, seyir terası ve 1023 araç kapasiteli otoparkıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Ailelerin huzur içinde vakit geçirdiği, gençlerin sporla buluştuğu, çocukların güvenle oynadığı bir alan olan millet bahçesi, keyifli zaman geçirmek isteyenler için cazip bir sosyal yaşam alanı hâline geliyor.

Ihlamur kafe hizmete açıldı

Millet bahçesi içerisinde hizmet veren Ihlamur Kafe, doğanın huzurunu konforla buluşturuyor. Her gün 09.00-22.00 saatleri arasında açık olan kafe; ferah atmosferi, 120 kişilik oturma kapasitesi, kahvaltısı ve sıcak yemek servisiyle kısa sürede bölge sakinlerinin favori mekânlarından biri oldu.

Geleceğin sporcuları için modern tesis: Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri

Ümraniye Belediyesi, gençleri sporla buluşturan yatırımlarına Trabzonpark Millet Bahçesi içerisinde konumlanan Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri ile devam ediyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlara uygun modern sahaları ve güçlü altyapısıyla; amatör spor kulüplerine, mahalle gençlerine ve geleceğin sporcularına profesyonel imkânlar sunuyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Trabzonpark’ın ilçedeki 3. millet bahçesi olarak hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:
"Ümraniye’ye nefes aldıran, yaşam kalitesini yükselten yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Üçüncü millet bahçemizi ilçemize kazandırarak yeşil alanlarımızı daha da büyüttük. Her yaştan vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirebildiği, spor yapabildiği, çocuklarımızın güvenle oynayabildiği bir Ümraniye için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz."


