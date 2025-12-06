Trabzonpark millet bahçesi ile daha yeşil daha yaşanabilir bir Ümraniye

Ümraniye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı millet bahçeleriyle yeşil alan miktarını artırmaya ve vatandaşların sosyal yaşamlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Ümraniye’nin 3. millet bahçesi olarak hizmete açılan Trabzonpark Millet Bahçesi, 475 bin metrekarelik geniş alanıyla doğayla buluşmanın, sporun ve keyifli vakit geçirmenin yeni adresi oldu.
Ihlamur kafe hizmete açıldı
Millet bahçesi içerisinde hizmet veren Ihlamur Kafe, doğanın huzurunu konforla buluşturuyor. Her gün 09.00-22.00 saatleri arasında açık olan kafe; ferah atmosferi, 120 kişilik oturma kapasitesi, kahvaltısı ve sıcak yemek servisiyle kısa sürede bölge sakinlerinin favori mekânlarından biri oldu.
Geleceğin sporcuları için modern tesis: Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri
Ümraniye Belediyesi, gençleri sporla buluşturan yatırımlarına Trabzonpark Millet Bahçesi içerisinde konumlanan Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri ile devam ediyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlara uygun modern sahaları ve güçlü altyapısıyla; amatör spor kulüplerine, mahalle gençlerine ve geleceğin sporcularına profesyonel imkânlar sunuyor.