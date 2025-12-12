Trabzon’un vizyon projesi için geri sayım başladı: Kentin çekim merkezi olacak, tarih belli oldu

"TOKİ Başkanımız ve hemşehrimiz Mustafa Levent Sungur Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, projemizin ilk etabının yapımı için 10 Şubat 2026’da ihaleye çıkılması konusunda mutabık kaldık. İlk etabı 250 dönümlük alanı kapsayan bu proje; rekreasyon alanlarından sosyal donatılara, yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, geniş yeşil yaşam koridorlarından vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern sosyal mekanlara kadar pek çok unsuru bünyesinde barındıracak. Şehrimize hayırlı olsun"