Trabzon’un vizyon projesi için geri sayım başladı: Kentin çekim merkezi olacak, tarih belli oldu

Uzunkum Yaşam Alanı Projesi’nin ihalesi 10 Şubat’ta yapılacak.
Trabzon sahiline yeni bir kimlik kazandıracak Uzunkum Yaşam Alanı Projesi, 250 dönümlük alanda hayata geçiriliyor. TOKİ iş birliğiyle yürütülecek proje, rekreasyon alanlarından spor tesislerine kadar geniş bir yaşam alanı sunacak.
Başkent Ankara’da, şehrin ihtiyaçlarına yönelik bakanlar ve üst düzey bürokratlarla görüşmeler gerçekleştiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vizyon projeleri arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı’na ilişkin müjde verdi.
Başkan Genç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ile yaptığı görüşmenin ardından, ilk etabı 250 dönümlük alan üzerinde planlanan projenin yapımı için 10 Şubat 2026 tarihinde ihaleye çıkılacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek
Uzunkum Yaşam Alanı Projesi’nin ilk etabının 461 günde tamamlanması hedefleniyor.
Uzunkum Yaşam Alanı’nın Trabzon’un sahil hattına yeni bir kimlik kazandıracağını belirten Başkan Genç,
"TOKİ Başkanımız ve hemşehrimiz Mustafa Levent Sungur Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, projemizin ilk etabının yapımı için 10 Şubat 2026’da ihaleye çıkılması konusunda mutabık kaldık. İlk etabı 250 dönümlük alanı kapsayan bu proje; rekreasyon alanlarından sosyal donatılara, yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, geniş yeşil yaşam koridorlarından vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern sosyal mekanlara kadar pek çok unsuru bünyesinde barındıracak. Şehrimize hayırlı olsun"
dedi.
#Trabzon
#Uzunkum Yaşam Alanı
#Proje
#İhale