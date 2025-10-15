'Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılacak' iddiasına bakanlıktan açıklama: İddiaları gerçeği yansıtmıyor

Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağıyla ilgili sosyal medyada yayılan ‘Radar cezalarında tolerans kaldırıldı, hız sınırını 1 km/s aşana ceza kesilecek’ iddiaları üzerine bakanlık açıklama yayınladı. İçişleri Bakanlığı, yerleşim yeri içi 50 km/s ve dışı 90 km/s hız sınırlarında uygulanan toleransın devam ettiğini açıkladı. Buna göre, yerleşim yeri içinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında 10 km/s tolerans uygulanmaya devam edecek, ilk kademe cezalar mevcut uygulamalarla uyumlu şekilde hesaplanacak.
Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağıyla ilgili sosyal medyada, “Radar cezalarında sürücülere tanınan %10’luk tolerans kaldırıldı, hız sınırını 1 km/s aşan sürücüye ceza kesilecek” şeklinde haberler yer almıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımı yapıldığı belirtildi.
Buna göre:
Yerleşim yeri içi: 50 km/s hız sınırında mevcut uygulamada %10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden veriliyor. Yeni düzenlemede de bu uygulama aynı şekilde devam etmekte.
Yerleşim yeri dışı: Mevcut mevzuatta iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmakta olup, yeni düzenlemede de ilk kademe ceza için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.
Sonuç olarak, hız ile ilgili tolerans uygulaması yerleşim yeri içinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında 10 km/s olarak devam edeceği vurgulandı.
Bakanlık, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin sürücüleri yanıltabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi almasını tavsiye etti.